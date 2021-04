KB국민카드, 'GS SHOP KB국민카드' 출시…"GS샵 12% 할인"

주요 생활 업종 이용 시 월 최대 7만 원 할인

[아시아경제 기하영 기자]KB국민카드가 GS샵(GS홈쇼핑) 이용 시 12% 할인과 대형마트, 이동통신 등 다양한 생활 업종 할인 혜택이 담긴 'GS SHOP KB국민카드'를 출시했다고 20일 밝혔다.

이 카드는 GS샵에서 결제 시 전월 이용 실적에 따라 월 최대 5만 원까지 결제 금액의 12%가 할인된다. 전월 이용실적이 ▲40만 원 이상이면 월 최대 2만 원 ▲80만 원 이상이면 월 최대 3만 원 ▲150만 원 이상이면 월 최대 5만 원까지 할인 받을 수 있다.

또 이 카드로 대형마트(이마트, 롯데마트, 홈플러스) 오프라인 매장에서 건당 3만원 이상 결제하거나 이동통신요금(SK텔레콤, KT, LG유플러스, 리브엠)을 건당 3만원 이상 자동 납부하면 월 최대 5000 원까지 5%가 할인된다.

커피점·편의점·택시의 경우 월 최대 5000원 범위 내에서 10%가 할인되고, ▲미용실 ▲화장품 ▲문화센터 ▲스포츠 업종(종합스포츠센터, 골프장, 골프연습장, 테니스장, 수영장, 요가, 볼링장)에서는 월 최대 1만 원까지 결제 금액의 5%가 할인된다.

이 카드의 연회비는 2만5000원이다.

