개인 순매수에 코스피 장 초반 3200선 회복

[아시아경제 이민지 기자] 개인의 순매수세가 이어지는 가운데 코스피가 오름세를 이어가고 있다.

21일 오전 9시 13분 코스피는 전 거래일 대비 0.12%(3.93포인트) 오른 3202.77을 가리키고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 0.02%(0.53포인트) 내린 3198.31로 장을 시작했다. 투자자동향을 보면 개인 홀로 매수세를 이어가고 있다. 개인은 553억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 117억원, 414억원어치 주식을 팔아치웠다.

시가총액 상위종목을 보면 삼성전자는 전 거래이 대비 0.36% 오른 8만3600원을 가리키고 있다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 388,000 전일대비 2,000 등락률 -0.51% 거래량 84,739 전일가 390,000 2021.04.20 09:29 장중(20분지연) 관련기사 3200선 내준 코스피, 새 길 걷는 코스닥장 초반 강보합 코스피…3210선 돌파코스피 혼조세 소폭 상승 마감.. 3200 코앞 close (0.13%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 885,000 전일대비 4,000 등락률 +0.45% 거래량 42,654 전일가 881,000 2021.04.20 09:29 장중(20분지연) 관련기사 3200선 내준 코스피, 새 길 걷는 코스닥3200 안착한 코스피…개인·기관 양매수LG화학, 9종 제품 국내 최초 친환경 국제인증 close (1.14%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 834,000 전일대비 4,000 등락률 +0.48% 거래량 38,579 전일가 830,000 2021.04.20 09:29 장중(20분지연) 관련기사 3200선 내준 코스피, 새 길 걷는 코스닥3200 안착한 코스피…개인·기관 양매수장 초반 강보합 코스피…3210선 돌파 close (1.08%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 120,000 전일대비 1,000 등락률 +0.84% 거래량 987,794 전일가 119,000 2021.04.20 09:29 장중(20분지연) 관련기사 3200 안착한 코스피…개인·기관 양매수제가 말씀드렸죠? “카카오” 향후 주가의 비밀! 다시 말씀드립니다.장 초반 강보합 코스피…3210선 돌파 close (0.42%)는 올랐고 SK하이닉스(-0.72%)와 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 302,000 전일대비 7,500 등락률 -2.42% 거래량 250,881 전일가 309,500 2021.04.20 09:29 장중(20분지연) 관련기사 3200선 내준 코스피, 새 길 걷는 코스닥3200 안착한 코스피…개인·기관 양매수장 초반 강보합 코스피…3210선 돌파 close (-0.65%)는 내렸다.

같은시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.14%(1.46포인트) 내린 1028.00을 가리키고 있다. 이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.03%(0.28포인트) 내린 1029.18로 장을 시작해 하락세를 이어가고 있다.

투자자동향을 보면 개인 홀로 555억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 431억원 68억원어치 주식을 팔아치웠다.

시가총액을 보면 대부분 하락했다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 131,900 전일대비 3,100 등락률 -2.30% 거래량 263,166 전일가 135,000 2021.04.20 09:29 장중(20분지연) 관련기사 3200선 내준 코스피, 새 길 걷는 코스닥3200 안착한 코스피…개인·기관 양매수장 초반 강보합 코스피…3210선 돌파 close (-1.19%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 157,200 전일대비 3,200 등락률 -2.00% 거래량 61,882 전일가 160,400 2021.04.20 09:29 장중(20분지연) 관련기사 3200선 내준 코스피, 새 길 걷는 코스닥3200 안착한 코스피…개인·기관 양매수장 초반 강보합 코스피…3210선 돌파 close (-1.37%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 209,100 전일대비 300 등락률 -0.14% 거래량 213,972 전일가 209,400 2021.04.20 09:29 장중(20분지연) 관련기사 3200선 내준 코스피, 새 길 걷는 코스닥3200 안착한 코스피…개인·기관 양매수장 초반 강보합 코스피…3210선 돌파 close (-0.67%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 66,900 전일대비 1,600 등락률 -2.34% 거래량 29,700 전일가 68,500 2021.04.20 09:29 장중(20분지연) 관련기사 3200선 내준 코스피, 새 길 걷는 코스닥장 초반 강보합 코스피…3210선 돌파코스피 3200 돌파.. 美증시·금리·지표 안정 close (-1.61%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 57,400 전일대비 700 등락률 -1.20% 거래량 160,568 전일가 58,100 2021.04.20 09:29 장중(20분지연) 관련기사 3200선 내준 코스피, 새 길 걷는 코스닥장 초반 강보합 코스피…3210선 돌파[클릭 e종목]“넷마블, 신작 기대감 커진다” close (-0.69%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 184,400 전일대비 3,000 등락률 -1.60% 거래량 33,720 전일가 187,400 2021.04.20 09:29 장중(20분지연) 관련기사 3200선 내준 코스피, 새 길 걷는 코스닥3200 안착한 코스피…개인·기관 양매수장 초반 강보합 코스피…3210선 돌파 close (-0.48%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 91,000 전일대비 1,200 등락률 -1.30% 거래량 26,891 전일가 92,200 2021.04.20 09:29 장중(20분지연) 관련기사 3200선 내준 코스피, 새 길 걷는 코스닥3200 안착한 코스피…개인·기관 양매수장 초반 강보합 코스피…3210선 돌파 close (-0.43%) 등은 내렸다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 “국내 증시는 반도체 관련 종목군에 대한 매물 출회 가능성이 높지만 그 외 종목군에 대해선 수급 개선 가능성이 높다”며 “국내 증시는 제한적인 하락을 보인 이후 매물 소화 과정이 진행될 것”이라고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr