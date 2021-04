[아시아경제 송승섭 기자]19일 공시에 따르면 우리금융지주가 아주산업의 우리금융캐피탈 지분(12.85%)을 사들였다.

매각은 지난 15일 장이 끝난 후 전량 블록딜(시간 외 대량거래) 방식으로 이뤄졌다. 총 739만5000주로 취득단가는 주당 1만1000원이다.

우리금융캐피탈은 우리금융지주의 자회사로 서민금융 업무를 담당한다. 이번 거래로 우리금융지주의 우리금융캐피탈 지분율은 86.9%로 증가했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr