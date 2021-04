직장동료 여성 집 찾아가 수차례 흉기 휘두른 20대男 검거

집 앞에서 나오길 기다렸다 범행

경찰, 범행 동기 조사 중

[아시아경제 김봉주 기자] 직장동료 여성을 흉기로 여러 차례 찌른 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

경기 안산단원경찰서는 살인미수 혐의로 20대 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 19일 밝혔다.

A씨는 전날 오후 6시30분께 직장동료인 30대 여성 B씨가 사는 안산시 단원구 선부동 다세대주택 앞에서 B씨에게 흉기를 마구 휘두른 혐의를 받고 있다.

A씨는 다세대주택 앞에서 몰래 기다리다가 외출하기 위해 집 밖으로 B씨가 나오자 범행한 것으로 조사됐다.

공격당한 B씨는 병원으로 옮겨졌지만 위중한 상황인 것으로 알려졌다.

A씨는 범행 즉시 자신이 타고 온 렌터카로 도주했으나 이날 오전 1시30분께 시흥시 자택에서 경찰에 검거됐다.

A씨와 B씨는 직장동료 사이인 것으로 조사됐다.

경찰은 이날 A씨를 상대로 범행 동기를 조사할 계획이다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr