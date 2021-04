[아시아경제 이준형 기자] 쎌마테라퓨틱스 쎌마테라퓨틱스 015540 | 코스피 증권정보 현재가 6,410 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 6,410 2021.04.19 15:30 장마감 관련기사 쎌마테라퓨틱스 감사의견 '거절'…상폐 절차로 매매정지 쎌마테라퓨틱스, 검색 상위 랭킹... 주가 -3.33%[e공시 눈에 띄네]코스피-22일 close 는 상장폐지와 관련해 이의신청서를 제출했다고 19일 공시했다.

회사는 "한국거래소는 유가증권시장 상장규정 제25조 제5항에 따라 개선기간 부여 등을 결정할 예정"이라고 밝혔다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr