박범계, 이재용 부회장 가석방·사면 질의에 "검토한 적 없어"

홍남기 국무총리 직무대행 "관계기관에 전달"

[아시아경제 최석진 기자] 박범계 법무부 장관이 19일 이재용 삼성전자 부회장의 가석방 내지 사면 가능성을 묻는 질문에 "검토한 적 없다"고 말했다.

박 장관은 이날 국회 대정부질문에서 곽상도 국민의힘 의원의 관련 질의에 "대통령께서 반도체와 관련한 판단과 정책적 방향을 말씀하신 것과 (별개로) 이 부회장의 가석방 내지 사면 문제는 실무적으로 대통령이 특별한 지시를 하지 않은 이상 아직 검토할 수 없다"고 답했다.

또 박 장관은 '이대로 반도체 전쟁을 치를 수 있다고 생각하느냐'는 질문에는 "대한민국은 법무부만에 의해 움직이는 나라가 아니다"고 답했다.

곽 의원이 "대통령께 건의하는 것이 장관이 할 일이다"라고 지적하자 박 장관은 "검토한 바 없어서 건의하지 않았다"고 말했다.

곽 의원이 "빨리 검토해야 하는 것 아니냐"고 되묻자 박 장관은 "그건 의원님 생각"이라고 받아쳤다.

이날 홍남기 국무총리 직무대행은 국회에서 이 부회장의 사면 건의와 관련 "최근 경제 회복과 관련된 의견 청취를 위해 가진 간담회에서 건의가 있었다"며 "제가 결정할 문제가 아니라 관계기관에 전달했다"고 답했다.

