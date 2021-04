[아시아경제 박종일 기자] 유동균 마포구청장과 노웅래 국회의원(더불어민주당, 마포갑)은 19일 오전 마포구민체육센터에 마련된 코로나19 백신 예방접종 센터를 방문해 의료 관계자들을 격려하고 진행 상황을 점검했다.

유동균 마포구청장과 노웅래 국회의원은 백신 접종이 차질 없이 진행되고 있는지 확인, 대기 중인 어르신들을 만나 접종 과정에서 불편한 점은 없는지 살폈다.

노웅래 국회의원은 "집단면역이 조속히 달성될 수 있도록 마포구청과 적극적으로 협력해 나가겠다"고 밝혔다.

이어 유동균 마포구청장은 "안전한 백신 접종으로 구민이 하루빨리 평화로운 일상을 되찾을 수 있도록 하겠다"고 전했다.

