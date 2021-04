[아시아경제 송승섭 기자]DB저축은행은 연 4% 금리를 제공하는 ‘M-Dream Big 자유적금'을 출시한다고 19일 밝혔다.

해당 적금은 모바일뱅킹 상품으로 분기별 50만원(연간 200만원)까지 자유롭게 납입할 수 있다. 만기는 1년으로 금리는 4%까지 주어진다.

함께 출시된 'M-Dream Big 보통예금'은 최대 100만원까지 2%의 금리혜택을 제공한다. 100만원 초과분부터 10억원까지는 1%로 줄어든다. 이체 수수료는 무료다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr