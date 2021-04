헤지스키즈, 윌슨과 협업한 캡슐 컬렉션 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 파스텔세상의 헤지스키즈가 스포츠 전문 브랜드 윌슨과 협업한 캡슐 컬렉션을 19일 공개했다.

윌슨은 100여년의 역사와 전통을 가진 세계적인 스포츠용품 브랜드이다. 이번 협업은 헤지스키즈와 윌슨의 첫 번째 협업으로 스포츠 퍼포먼스 감성을 더한 것이 특징이다. ‘렛츠 플레이 테니스(Let’s Play Tennis)’를 모토로 테니스라는 스포츠가 가진 스타일리시함과 에너지를 이번 컬렉션에 담아냈다.

컬렉션은 라운드 티셔츠, 피케 티셔츠를 비롯해 테니스 플리츠 스커트를 모티브로 한 테니스 원피스, 5부 팬츠 등 4가지 스타일로 구성됐다. 여기에 여름 내 착용하기 좋은 면폴리스판피케 소재를 사용해 시원한 촉감을 선사한다.

이와 함께 다음달 9일까지 파스텔몰에서 협업 캡슐 컬렉션을 구매하는 고객을 대상으로 ‘헤지스키즈X윌슨 커스텀 라켓’ 증정 프로모션을 진행한다. 헤지스키즈X윌슨 콜라보 캡슐 컬렉션 제품 구매 후 포토 리뷰와 함께 헤지스키즈커스텀 라켓을 꼭 받아야하는 이유를 댓글로 남기면 추첨을 통해 총 2명에게 커스텀 라켓(30만원 상당)을 증정한다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr