레스케이프·웨스틴조선서울, '비건 인 스타일' 패키지 출시

'스타일리시하게 가치소비를'…'올-비건데이' 호캉스 제안

비건 실천 고객 사랑받는 브랜드 어메니티, 스낵, 주류, 패션 경험

[아시아경제 김유리 기자] 조선호텔앤리조트는 최근 가치소비 트렌드에 발맞춰 웨스틴 조선 서울과 레스케이프에서 비건(채식주의자)이 함께 참여할 수 있도록 구성한 '비건 인 스타일' 패키지를 선보인다고 19일 밝혔다. '비건 인 스타일' 패키지 투숙은 4월30일부터 8월31일까지 가능하다.

이번 '비건 인 스타일' 패키지는 비건 실천 고객들의 사랑을 받고 있는 다양한 카테고리 라이프스타일 브랜드와 협업해 만들어졌다. 어메니티, 메이크업, 스낵, 주류, 패션 등을 경험할 수 있는 것이 특징이다. 세련되고 멋있는 비건 라이프스타일을 제안한다.

비건주의 브랜드 '아베다'의 로즈메리민트 헤어&바디 4종 트래블 세트, 모던 럭셔리와 비건을 모토로 창립한 메이크업 브랜드 '아워 글래스'의 언락드 마스카라(4만원 상당)를 선물로 증정한다. 객실 내 스낵으로 국내 최초 프리미엄 수제 그래놀라 전문 브랜드 '그라놀로지'의 하루 그래놀라 2봉, 유럽 대표 크래프트 맥주 브랜드로 '비건 소사이어티'에 가입돼 있는 '브루독'의 비건 맥주 펑크 IPA 2캔을 제공한다. 패키지 타입에 따라 '비건 조식'도 맛볼 수 있다.

스위트 투숙 고객 대상으로는 비건 패션 브랜드 '비건타이거'의 베스트 셀링 아이템인 로브(14만8000원 상당)와 쇼룸 구입 시 10% 할인 바우처를 선물로 증정한다. 로브 증정 시 향후 쇼핑백으로 활용할 수 있는 각 호텔에서 제작된 에코백을 함께 제공할 예정이다.

웨스틴 조선 서울에선 '챕터 1: 라이트 비건 스타일', '챕터 2:브라이트 비건 스타일', '챕터 3: 럭셔리 비건 스타일' 등 세 가지 타입 패키지 중 선택할 수 있다. 모든 타입에는 비건 베딩으로 순면 100% 헤븐리 베드가 선착순 세팅된다. 챕터 1과 챕터 2의 조식은 루브리카의 비건 샐러드 또는 샌드위치와 과일주스 2잔을 테이크아웃 가능하다. 챕터 3 스위트 이용 고객은 객실 안에서 즐기는 생과일 주스와 계절 과일, 브레드 3종, 퀴노아를 곁들인 프리제 샐러드 구성의 2인 조식이 제공된다. 스위트 객실 이용 시 선착순으로 카바나 무료 이용이 가능하다. 가격은 24만원(세금 및 봉사료 별도)부터다.

레스케이프는 패키지 타입이 그랜드,그랜드 디럭스, 스위트로 나뉜다. 모든 타입 고객은 호텔 26층에 위치한 '마크 다모르 바이 라망 시크레'에서 즐길 수 있는 비건 칵테일 2잔 혜택과 올가니카의 100% 비건 식물성프로틴 파우더 인젠(inZEN) 1박스(1만9500원 상당)를 추가로 제공한다. 스위트 객실 이용 시 '라망 시크레'에서 샐러드, 비건 그래놀라, 두유, 사워도우와 잼 구성의 2인 조식을 즐길 수 있다. 가격은 22만원(세금 별도)부터다.

웨스틴 조선 서울은 19일부터 30일까지 예약하는 고객에게 최대 3만원 할인 혜택을 제공할 예정이다. 레스케이프는 홈페이지 예약 시 10%할인, 애플리케이션 예약 시 5월 한정 3만원 할인이 적용된다.

