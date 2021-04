인천공항공사, '교통약자 서비스센터' 오픈…"사람 중심 공항 실현"

[아시아경제 이동우 기자] 인천국제공항공사는 항공기 탑승을 앞두고 휴식공간과 각종 편의시설을 무료로 이용할 수 있는 교통약자 서비스센터 2개소를 인천공항 제1여객터미널에 오픈했다고 19일 밝혔다.

교통약자 서비스센터는 인천공항 제1여객터미널 출국장 25번, 29번 탑승구 인근에 위치했고 오전 8시부터 오후 10시까지 운영한다. 만 65세 이상 고령자, 장애인, 임산부, 영유아 동반자는 누구나 무료로 이용 가능하다.

서비스센터에서는 교통약자 전용 라운지 및 교통약자용 전동차 픽업 서비스 등을 이용할 수 있으며 기존 인천공항에서 제공하는 다양한 교통약자 서비스(휠체어와 유모차 대여, 미아방지 팔찌 제공 서비스 등) 역시 원스톱으로 이용할 수 있다.

인천국제공항공사는 사회복지사와 요양복지사 등 전문성을 갖춘 자원봉사 인력을 서비스 센터에 배치하고 자원봉사 인력에 대한 지속적인 교육을 진행해 교통약자의 요구에 맞는 다양하고 전문적인 서비스를 제공할 계획이다.

김경욱 인천국제공항공사 사장은 “앞으로 인천국제공항공사는 삶의 새로운 가치를 창출하는 사람 중심 공항이라는 비전에 따라 교통약자를 위한 편의시설과 서비스를 더욱 확충해 나갈 계획”이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr