광주 북구, 사회적기업과 일자리창출 사업 약정 체결

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 광주광역시 북구(구청장 문인)는 13개 (예비)사회적기업과 일자리창출 사업 약정을 체결하고 이달부터 본격적인 사업 추진에 나선다고 19일 밝혔다.

이번 사업은 사회적기업의 자생력을 확보하고 취약계층에게 안정적인 일자리를 제공하고자 마련됐다.

북구는 광주시 ‘(예비)사회적기업 일자리창출 사업’ 공모에서 선정된 13개 기업을 대상으로 내년 3월까지 인건비, 사회보험료 등 총 5억5000여만원을 지원할 계획이다.

사업에 참여하는 기업은 취약계층 50%이상 의무고용, 목표매출액 달성, 표준근로계약 체결 및 참여 근로자 복무관리 등의 의무사항 이행과 함께 사회적 가치 실현에 동참한다.

북구는 사회적기업에서 생산하는 제품과 서비스가 우선적으로 구매될 수 있도록 행정적인 지원을 하고 사업 종료 후 사회적 가치 창출이 우수한 기업에게는 재참여의 기회를 제공할 방침이다.

문인 북구청장은 “이번 사업이 코로나19로 어려움을 겪는 사회적기업의 경영난 해소에 조금이나마 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 민생경제의 바탕이 되는 사회적기업이 지속적으로 성장할 수 있도록 적극 지원해 나가겠다”고 말했다.

