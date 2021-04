충남, 중소 수출기업에 ‘최대 600만원’ 물류비 지원

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 관내 중소 수출기업에 최대 600만원의 물류비를 지원한다.

도는 이 같은 내용의 ‘2021년 중소기업 수출물류비 지원사업’ 참가기업을 이달 30일까지 모집한다고 19일 밝혔다.

지원사업은 충남에 본사 또는 공장을 두고 제품을 수출하는 중소제조기업을 대상으로 실시된다. 수출 물류비 지원은 국제 물류운임이 안정화될 때까지 지속될 예정이다.

앞서 도는 지난해 동일 사업을 한시적으로 진행해 30개 기업에 총 1억6000만원의 사업비를 지원해 79억원 상당의 수출지원 효과를 거뒀다.

이에 도는 올해도 지원사업을 유지해 지역 수출기업의 경영 안정화와 수출 제품가격 경쟁력을 높인다는 전략이다.

지원항목은 해상, 항공, 국내외 내륙 운송비용 및 보관료 등이다.

지원사업 신청에 관한 기타 자세한 내용은 ‘충남 온라인수출지원시스템’ 또는 도와 충남경제진흥원 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

도는 신청한 기업의 개별 규모 등 제반사항을 고려해 최종 지원대상을 선정한 후 지원금을 지급할 예정이다.

홍만표 도 국제통상과장은 “코로나19로 불안정한 물류운임이 안정될 때까지 중소기업을 대상으로 수출 물류비를 지원할 계획”이라며 “지역 수출기업의 관심과 참여를 당부한다”고 말했다.

