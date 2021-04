[아시아경제 강나훔 기자] 엔씨소프트가 최근 코로나19 확진자 8명이 발생해 전사 재택근무에 돌입했다.

19일 엔씨에 따르면 엔씨의 위성사무실 삼환하이펙스에서 근무하는 직원 8명이 휴일인 지난 17일 코로나19 확진 판정을 받았다.

엔씨 직원 4000여명은 경기도 성남시 분당구 엔씨 본사 사옥(삼평동 R&D센터) 외에 판교미래에셋센터, 알파리움타워, 삼환하이펙스에 분산해 근무하고 있다. 방역당국은 정밀 방역을 진행하고 역학조사를 실시하고 있다.

엔씨 이날부터 전사 재택근무에 들어갔다. 주 5일 재택근무에서 지난 12일 '재택 순환 근무제'로 복귀한지 일주일만이다.

