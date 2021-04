나뚜루, ‘글라세 다쿠아즈’ 3종 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데제과의 나뚜루가 새로운 형태의 아이스크림 디저트 ‘글라세 다쿠아즈’ 3종을 출시했다고 19일 밝혔다.

다쿠아즈는 프랑스의 정통 과자로 마카롱과 달리 부서지지 않고 쫀득한 식감이 특징이다. '나뚜루 글라세 다쿠아즈'는 다쿠아즈 사이에 아이스크림이 들어있다. 아이스크림은 나뚜루의 시그니처라 할 수 있는 녹차 맛과 호불호 없이 대중적으로 인기있는 초콜릿 맛 그리고 상큼한 딸기 맛으로 구성했으며 맛에 따라 총 3종의 제품이 있다. 가격은 4500원이다.

이번 '나뚜루 글라세 다쿠아즈' 3종은 나뚜루의 새로운 디저트 브랜드 ‘글라세’의 첫번째 제품이다. 글라세(glac?)는 프랑스어로 아이스크림을 뜻하는 글라스(glace)의 형용사 표현이며 '차가운', '얼음의'라는 뜻이다. 나뚜루는 향후 ‘글라세’라는 브랜드를 통해 아이스크림과 다른 형태의 디저트류를 접목시킨 새로운 카테코리의 디저트를 지속적으로 선보일 예정이다.

