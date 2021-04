자이글, SPX 뉴트로 이지웨어 남·녀 6종 의류 홈쇼핑 런칭…"공영·NS 등 5곳 방송 예정"

[아시아경제 유현석 기자] 웰빙가전 전문기업 자이글 자이글 234920 | 코스닥 증권정보 현재가 4,380 전일대비 45 등락률 -1.02% 거래량 35,123 전일가 4,425 2021.04.19 09:38 장중(20분지연) 관련기사 자이글, 지난해 영업익 흑자전환…"올해 의료기기·화장품 사업 통해 성장 기대"자이글, 지난해 영업익 13억...전년比 흑자전환자이글, ZWC 세럼 중국 위생허가 획득…"중국 뷰티 시장 진출 기틀 마련" close 이 이지홈웨어를 시작으로 시장에 맞는 제품을 발굴 유통하는 신개념 유통 사업을 본격 진행한다.

자이글은 입고 활동이 편한 홈웨어 컨셉으로 100% 국내산 직조로 만든 홈 웨어 세트 ‘SPX 뉴트로 이지웨어 남녀 6종 상품’을 홈쇼핑을 통해 런칭한다고 19일 밝혔다.

SPX 뉴트로 이지웨어 남녀6종 세트는 여름에 입기 편한 바지와 반바지 티셔츠와 카디건까지 세팅한 것이다. 땀 흡수와 배출 효과를 높였다. 한국의 효성에서 만든 기능성 효성 크레오라(Creora) 소재를 사용하여 여름 시즌에 맞게 즉각적인 청량감을 느낄 수 있다.

최근 트렌드로 자리잡은 홈트로 및 뉴트로 패션을 적용하여 캐주얼적인 요소를 강화했다. 입기 편하고 관리가 쉬운 제품으로 활동성과 편의성을 모두 잡았다. 폴리에스터와 함께 폴리 우레탄 소재가 들어가 신축성이 뛰어나고 복원력도 좋다. 깔끔한 디자인으로 남녀노소 쉽게 착용이 가능하며, 바디에 잘 어울리는 원단의 특성을 살려 편한하고 슬림한 핏을 연출할 수 있어 다양한 레저 및 일상 활동에 편리하다.

자이글은 이번 주부터 홈쇼핑 5개 업체를 대상으로 런칭에 들어간다. 공영홈쇼핑을 비롯하여 K쇼핑, NS홈쇼핑, 소핑엔티, W쇼핑 등에 방영이 될 예정이다. 홈쇼핑 방송에 강점을 가져온 자이글의 특성을 최대한 활용하겠다는 방침이다. SPX 뉴트로 이지웨어 사례의 경우 자이글의 기존 홈쇼핑 네트워크를 활용하여 유통망을 구축한다. OEM 생산 의뢰도 포함해 사업을 진행한다. 자이글이 추진한 생활용품과 피엘메드 관련 피부관리 제품의 노하우가 추가된 웰빙 친환경 의류다.

자이글 관계자는 "홈쇼핑에 강점을 가진 당사의 특장점을 활용하여, 홈쇼핑 방송사에 대한 자체 영업력 강화와 함께 향후 유통 사업을 적극 추진할 것"이라며 "우수한 브랜드를 가진 제품과의 협업이나 필요시 적극적인 소싱 개발 작업까지 하여 제조와 유통까지 아우르는 활동을 하고 있다"고 말했다. 이어 "향후에도 경쟁력이 높은 브랜드나 우수한 품질의 제품을 발굴하여 적극적으로 유통 사업을 진행할 것이며 필요시 기존의 제품 개발 노하우와 인프라를 활용한 기능성 제품까지 접목하여 상품성 좋은 제품을 출시할 것"이라고 덧붙였다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr