두산인프라코어, 中지게차 업체서 1만5000대 엔진 수주

[아시아경제 정현진 기자] 두산인프라코어가 중국 지게차 제조회사 린데차이나로부터 엔진 1만5000대를 수주했다고 19일 밝혔다.

두산인프라코어는 2023년부터 2027년까지 소형 디젤 및 LPG용 G2엔진 1만5000대를 순차적으로 공급하게 된다. 이 엔진은 린데차이나에서 생산하는 유럽 및 북미 수출용 3.5t 이하 지게차에 탑재될 예정이다.

두산인프라코어는 이번 입찰에서 독일, 일본 등 글로벌 엔진제조사들과 경쟁을 벌였고, 유럽 스테이지5, 미국 티어4 파이널 배기규제를 모두 충족한 제품 G2 엔진의 우수성을 인정받아 최종 낙찰 받았다고 설명했다. 특히 신형 G2 엔진은 자사 특허기술인 ULFC 기술을 적용해 기존 모델보다 출력은 높이고 연료와 엔진오일 소모량을 동급 최저 수준으로 낮췄으며, 필터류 교체 주기도 1000시간까지 늘리고 여러 옵션을 제공해 상품성과 고객 편의성을 높인 것이 특징이라고 덧붙였다.

두산인프라코어 엔진BG 유준호 부사장은 "까다로워지는 배기규제가 오히려 당사의 기술력을 입증하는 좋은 기회가 되고 있다"면서 "최고의 엔진기술을 바탕으로 대형고객을 적극 유치해 소형엔진 시장을 선점해 나갈 것"이라고 말했다.

두산인프라코어는 2017년 세계 2위 지게차 회사인 독일 키온의 엔진공급사로 선정돼 G2엔진을 장기 공급하고 있다. 2018년에는 이탈리아 트랙터 회사 아르보스와 장기 공급계약을 체결했으며, 같은 해 중국 지게차 선두업체인 바올리와도 G2엔진 1만2000여대 공급계약을 체결했다. 지난해 12월에는 중국 1위 농기계업체인 YTO사로부터 유럽 수출용 트랙터 탑재 엔진 약 3000대 공급 건을 수주했다.

