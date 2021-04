文 대통령 "더 성숙한 민주주의 향해 멈추지 않고 나아가야"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 4·19 혁명 61주년을 맞아 "더 성숙한 민주주의를 향해 멈추지 않고 나아가야 한다"고 의지를 밝혔다.

문 대통령은 19일 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 "4·19 혁명은 대한민국 민주주의의 굳건한 뿌리가 되었다"고 평가하며 이같이 말했다. 문 대통령은 이날 오전 국립 4·19 민주묘지를 찾아 참배했다.

문 대통령은 "목숨보다 뜨거운 열망으로 우리 가슴 깊이 민주주의를 심었던 날"이라며 "우리는 이 땅의 위대한 민주주의의 역사를 기억하면서 더 성숙한 민주주의를 향해 멈추지 않고 나아가야 한다"고 말했다.

문 대통령은 지난 60주년 기념사에서 김수영 시인의 '풀' 한 구절인 "바람보다도 더 빨리 울고 바람보다 먼저 일어난다"를 인용했는데, 이에 대한 감사 표시로 김 시인의 부인인 김현경 여사가 감사 인사글과 함께 '김수영 전집'과 '풀' 자필 원고 영인본 사진을 보내주었다고 밝히며 감사를 표했다.

문 대통령은 "4·19 혁명의 주역들께 김 시인의 시 한 구절을 다시 바친다"며 김 시인의 시 '푸른 하늘을' 중 '자유를 위해서/비상하여 본 일이 있는/사람이면 알지/노고지리가/무엇을 보고/노래하는가를/어째서 자유에는/피의 냄새가 섞여 있는가를/혁명은/왜 고독한 것인가를' 구절을 인용하기도 했다.

