올리브영, 온라인몰서 ‘홈트’ 기획전…“다이어트족 공략”

[아시아경제 임춘한 기자] CJ올리브영은 오는 25일까지 공식 온라인몰에서 홈트레이닝용품 기획전을 진행한다고 밝혔다.

이번 기획전 콘셉트는 홈트 능력시험이다. 홈린이들이 쉽고 효과적으로 체력과 체중 관리를 할 수 있도록 1교시 운동기구, 2교시 홈트용품, 3교시 홈트식단의 세 가지 주제에 맞춰 총 300여 개의 상품을 선별했다.

아령, 짐볼, 요가매트 등 운동용품과 마사지건, 체중계와 같이 홈트레이닝을 돕는 상품들을 합리적인 가격에 만나볼 수 있다. 콤부차, 푸룬 주스, 프로틴 초코볼 등 영양분과 칼로리를 모두 고려해 젊은 세대 사이에서 각광받고 있는 건강 간식도 구매 가능하다.

선착순 핫딜 특가로 더바디쇼 어깨톡톡 귀염방망이, 더바디쇼 멀티 마사지 롤러, 더바디쇼 핸들 마사지볼을 990원에 구매 가능하다. 또한 올리브영 모바일 앱(APP)에서는 기획전 상품 구매 시 최대 3천원 추가 할인하는 쿠폰을 1인 1회 발급받을 수 있다.

올리브영 관계자는 “이번 기획전에선 일찍이 여름 대비에 나선 고객들이 홈트레이닝을 위한 상품들을 한 눈에 만나볼 수 있다”며 “집에서 많은 시간을 보내며 홈트레이닝이 자연스러운 일상이 된 20·30세대를 겨냥해 소형 운동기구를 비롯한 생활밀착형 건강관리용품을 다양하게 선보일 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr