G마켓·옥션, 가정의달 연합 기획전…“인기 선물 한자리에”

[아시아경제 임춘한 기자] G마켓과 옥션은 다음달 2일까지 어린이날과 어버이날 선물을 한자리에 모은 가정의달 프로모션을 진행한다고 19일 밝혔다.

이번 기획전에서는 G마켓과 옥션이 엄선한 인기 브랜드의 베스트셀러 제품을 특가에 만나볼 수 있다. G마켓은 어린이날 선물관과 어버이날 선물관을 통해 각각 인기 브랜드와 특가 상품을 선보인다. 19일 어린이날 선물관에서는 레고, 락피도, LG전자를 오늘의 브랜드로 선정했다. 같은 날 어버이날 선물관에서는 금강제화, 아모레퍼시픽, LG전자 브랜드 특가 상품을 선보인다.

옥션에서는 가정의 달 패밀리 페스타 기획전을 통해 어린이날 선물과 어버이날 선물을 한자리에 소개한다. 19일에는 부모님을 위한 선물로 천지양을, 아이를 위한 브랜드로 영실업 상품을 추천한다. G마켓과 마찬가지로 브랜드별 중복할인 쿠폰이 제공되며 MD가 고른 특가 상품을 소개한다.

할인 혜택도 풍성하게 준비했다. 모든 회원에게 5만원 이상 구매 시 최대 3만원까지 할인되는 7% 할인 쿠폰과 1만5000원 이상 구매 시 최대 5000원까지 할인 가능한 12% 할인 쿠폰을 제공한다. 스마일클럽 회원에게는 12% 할인 쿠폰이 한 장 더 주어진다. 모든 쿠폰은 한 ID당 매주 1장씩 다운 받을 수 있다. 여기에 추가로 제공되는 브랜드 중복할인 쿠폰도 사용할 수 있다.

이베이코리아 관계자는 “장난감, 교육완구, 디지털 제품 등 자녀 선물부터 건강식품, 의료용품, 화장품까지 인기 브랜드 제품을 엄선해 특별한 혜택으로 선보이는 만큼 만족도가 높을 것으로 보인다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr