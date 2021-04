세븐일레븐, 오피스 어택 이벤트…"직장인들에 도시락 선물“

[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 코로나19로 외부 식사가 다소 부담스러운 상황에서 직장인들에게 도시락을 선물하는 ‘한끼연구소 오피스 어택’ SNS 이벤트를 진행한다고 19일 밝혔다. 한끼연구소는 세븐일레븐이 지난 3월 선보인 도시락 통합 브랜드 명칭이다.

이번 이벤트 참여 희망자는 SNS 이벤트 게시물 댓글창에 간략한 사연을 남기고, 세븐일레븐 인스타그램 프로필에 공유된 구글 폼 링크를 통해 참여 정보를 등록하면 된다. 사연 심사를 통해 우수 사연 응모자 10명을 선정하고 당첨자별로 한끼연구소 도시락(숯불바싹불고기, 가정식제육볶음, 전주식비빔밥 3종) 20개와 과자, 음료 등 간식을 사업장으로 직접 배송해 준다. 이벤트는 이달 말까지 진행되며, 당첨자는 5월 초 이벤트 게시물 댓글과 쪽지를 통해 안내될 예정이다.

세븐일레븐 관계자는 “코로나19 영향으로 편의점 도시락이 인기를 끌고 있는 가운데 직장인들에게 잠시나마 기쁨과 재미를 주기 위해 이번 도시락 어택 이벤트를 기획했다”며 “일상 속에서 소소한 재미를 느낄 수 있는 이벤트가 좋은 반응을 보이는 만큼 앞으로 보다 다양한 콘텐츠를 선보이도록 할 것”이라고 말했다.

