'열려라 아이폰' 마스크 껴도 페이스ID 작동한다[차민영의 포스트IT]

애플, iOS 14.5 업데이트 출시 앞둬

아이폰 페이스ID와 애플워치 연동

마스크 쓴 상태서도 잠금해제

커플 이모지 얼굴색 다양화

시리 목소리 초기 설정값 사용자가 선택

[아시아경제 차민영 기자] #. '당신의 모든 기기, 하나로 연결되는 심리스한(끊김없는) 경험' 아이폰부터 아이패드, 맥북, 애플워치, 에어팟까지 다양한 기기를 관통하는 애플의 기치입니다. 지금까지 8차례 베타테스트를 통해 선보인 애플의 새 운영체제인 iOS 14.5 업데이트 역시 심리스한 고객 경험을 구현하는데 초점이 맞춰졌습니다.

이르면 수일 내 공개할 것으로 예상되는 아이폰 운영체제(OS) iOS 14.5 업데이트에는 애플워치를 활용한 아이폰 페이스ID 잠금 해제 기능이 포함될 전망입니다. 페이스ID는 아이폰 사용자의 얼굴을 인식해 스마트폰 사용을 가능하게 하는 기능입니다. 하지만 최근 코로나19로 마스크를 상시 착용하게 되면서 얼굴 인식을 해야 해 시도 때도 없이 마스크를 빼야 한다는 불만이 나오기 시작했기 때문입니다. 오류가 수반되는 베타 테스트에 기꺼이 참여하며 피드백을 적극 공유하는 '애플 팬'들의 기대감도 커졌습니다.

아이폰·애플워치 간 거리 2m 한정

애플은 애플워치에서 단서를 찾았습니다. 우선 아이폰에서 페이스ID가 작동했을 때 마스크로 인식 장애를 겪는 아이폰은 동일 사용자가 애플워치를 착용했는지 햅틱 신호를 보냅니다. 애플워치가 잠금이 해제된 상태라면 아이폰은 스마트폰 접근을 허가합니다. 애플워치는 피부 인식 시스템으로 한 번 풀렀다가 찼을 경우 최초 1회 비밀번호를 통한 잠금 해제를 요구한 후에는 피부에 닿아있는 한 잠금 해제 상태를 유지합니다.

일각에선 도난 등을 통해 타인이 애플워치를 착용했을 때 아이폰 잠금이 해제되는 문제 등 보안 우려를 제기했지만 이를 보완할 단서도 존재합니다. A 소유의 애플워치를 타인이 착용한다고 해도 ▲하루에 몇 번씩 마스크를 뺀 체 얼굴을 인식해야 하고 ▲아이폰과 애플워치간 물리적 간격이 2m 내여야 합니다. 이 과정이 매우 빠르게 진행돼 사용자가 불편을 느끼지 않는 수준이 될 전망입니다.

앞서 애플은 작년 애플워치를 활용해 로그인하는 방식을 맥북에 적용한 바 있습니다. 맥북을 켜면 애플워치를 착용한 사용자를 주변에서 탐지해 자동으로 잠금을 해제합니다. 최초로 맥북을 작동할 때에는 수동 로그인을 필요로 하지만, 이후에는 애플워치가 사용자 대신 로그인해주는 셈입니다.

앱 추적 투명성 기능도…페이스북은 결사 반대

개인정보보호 기능도 강화됩니다. 일명 '앱 추적 투명성' 기능으로 사용자는 앱이 데이터를 사용하는 동안 활동을 추적할 수 있는 권한을 능동적으로 허용하거나 거부할 수 있습니다. 개발자는 개인 데이터를 사용해 앱에서 사용자를 추적하기 전 허가를 받아야 합니다.

이에 개인정보를 활용해 사용자 맞춤 광고 등을 주요 BM(비즈니스모델)으로 삼아왔던 앱 기업들은 타격이 불가피해졌습니다. IT 전문지 맥루머에 따르면 페이스북은 최근 '뉴욕타임즈', '월스트리트저널' 등 유명 신문들에 전면 광고까지 내며 격한 반대 목소리를 냈습니다. 애플이 알려진대로 iOS 14.5 업데이트에 이를 포함시킬 경우 마찰이 불가피할 전망입니다.

'AI 비서' 시리도 진화…이모지도 다양화

애플의 인공지능(AI) 음성비서인 시리의 음성 초기 설정값도 사라집니다. 기기 첫 설정 단계에서 시리를 활성화하면 남성과 여성 각 두 가지씩 총 4개 음성을 선택할 수 있다. 또 에어팟을 사용해 음악을 듣거나 할 때 문자 수신도 알려주고 전화 수신도 알려줍니다. 시리에 연락처를 불러줘 그룹 영상통화를 지시하거나 그룹 메세지를 보내는 것도 가능해집니다. 직접 연락하기 힘든 순간 시리가 비상연락처에 대신 전화도 해줍니다.

사용자의 개성을 반영하는 커플 이모지의 얼굴 색도 5개로 설정할 수 있게 됩니다. 게이머들을 위해서는 무선 게임 컨트롤러도 지원합니다. 소니 플레이스테이션5과 엑스박스 시리즈 X·S 컨트롤러를 아이폰과 아이패드에 연결할 수 있게 될 전망입니다.

다만, 완성된 형태의 iOS 14.5 업데이트가 출시되는 시점은 '비밀주의'를 고수하는 애플답게 미지수입니다. 시장에선 애플의 스페셜 이벤트가 예고된 오는 21일 새벽 2시(한국시간) 이후 새 업데이트가 공개될 것이란 관측에 무게가 실립니다. 해당 이벤트에서는 새 아이패드와 에어태그 등이 공개될 전망입니다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr