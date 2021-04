[아시아경제 라영철 기자] 강원도 양구군이 서천 주변 저지대의 상습적인 침수를 예방하기 위한 배수 개선 사업을 5월부터 추진한다.

18일 군에 따르면 총사업비 52억 5000만 원 전액을 국비로 확보함에 따라 양구읍 안대리·송청리·황강리·구암리·송우리 일원 용수로와 배수로 확장·정비, 배수문 신설 등을 오는 2024년 12월 완공할 계획이다.

유역 면적이 272.9㏊에 달하는 사업 지역은 지방 2급 하천인 서천이 인접한 우량 농경지로 시설 재배가 증가하고 있지만, 배수시설이 불량해 상습적으로 침수가 발생하는 등 배수문 설치가 시급한 곳이다.

