"트루스팀으로 살균·탈취"…LG전자, 차세대 신발관리기 연내 출시

특허청에 '슈 스타일러' 등 관련 상표 출원…신제품 정보 공개

[아시아경제 김흥순 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 168,500 전일대비 3,500 등락률 -2.03% 거래량 2,328,661 전일가 172,000 2021.04.16 15:30 장마감 관련기사 코스피 3200 돌파.. 美증시·금리·지표 안정[굿모닝증시] 美다우 34000돌파.. 코스피는 3200 돌파?대기업 간 빅딜 ‘삼성-LG’ 관련 최대 수혜 株!! 주가 고공행진!! close 가 혁신 기술로 편리함을 제공하는 차세대 신발관리기를 선보인다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 168,500 전일대비 3,500 등락률 -2.03% 거래량 2,328,661 전일가 172,000 2021.04.16 15:30 장마감 관련기사 코스피 3200 돌파.. 美증시·금리·지표 안정[굿모닝증시] 美다우 34000돌파.. 코스피는 3200 돌파?대기업 간 빅딜 ‘삼성-LG’ 관련 최대 수혜 株!! 주가 고공행진!! close 는 최근 특허청에 '슈 스타일러' 등 관련 상표 출원을 마치고 신발관리기 신제품 정보를 공개했다고 18일 밝혔다. 이 제품은 살균과 탈취에 효과적인 '트루스팀', 습기와 냄새를 제거하는 고성능 건조물질 등 혁신 기술로 명품구두와 한정판 운동화 등 고급 신발부터 매일 신는 신발까지 맞춤형으로 관리하는 프리미엄 신발관리기다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 168,500 전일대비 3,500 등락률 -2.03% 거래량 2,328,661 전일가 172,000 2021.04.16 15:30 장마감 관련기사 코스피 3200 돌파.. 美증시·금리·지표 안정[굿모닝증시] 美다우 34000돌파.. 코스피는 3200 돌파?대기업 간 빅딜 ‘삼성-LG’ 관련 최대 수혜 株!! 주가 고공행진!! close 에 따르면 신발관리기 신제품은 물을 100도로 끓여 만드는 트루스팀의 분사량을 다양한 신발 종류에 따라 세밀하게 조절해 신발이 손상되는 것을 최소화하면서 발냄새 원인물질(이소발레르산 등)과 냄새를 제거한다.

또 차세대 신발관리기에는 다양한 분야에서 제습·탈취제로 쓰이는 고성능 건조물질을 이용해 신발의 습기와 냄새를 제거하는 신기술을 적용했다. 수분과 냄새입자를 머금은 건조물질에 열과 압력을 가하면 흡착 성능이 재생되는데, 이 기술은 기존 히트펌프 방식보다 크기는 줄지만 건조 성능은 대등하고 탈취 효과도 뛰어나다고 회사 측은 설명했다.

이 제품은 올해 안에 국내에서 첫 선을 보일 예정이다. 류재철 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 168,500 전일대비 3,500 등락률 -2.03% 거래량 2,328,661 전일가 172,000 2021.04.16 15:30 장마감 관련기사 코스피 3200 돌파.. 美증시·금리·지표 안정[굿모닝증시] 美다우 34000돌파.. 코스피는 3200 돌파?대기업 간 빅딜 ‘삼성-LG’ 관련 최대 수혜 株!! 주가 고공행진!! close H&A사업본부장 부사장은 "혁신기술로 완성한 차세대 신발관리기가 아끼는 신발을 제대로 관리하고자 하는 고객들에게 차원이 다른 편리함과 가치를 제공할 것"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr