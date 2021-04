[포토]오승록 노원구청장 ‘천문우주 페스티벌’ 참석

[아시아경제 박종일 기자]오승록 노원구청장은 17일 오전 11시30분 중계2,3동 노원천문우주과학관에서 열린 천문우주 페스티벌 행사에 참석했다.

4월 과학의 달을 맞아 열린 이번 행사는 코로나로 인해 매년 열리던 행사를 축소, 오전 10시, 오후 1시, 4시 등 3부로 나뉘어 진행, 회차별로 사전 신청한 초등학생 30명만 입장했다.

천문우주 페스티벌은 과학체험 즐기기와 천문우주과학관 즐기기 두 개 부문으로 나누어 진행됐다. 과학체험 즐기기는 ‘나만의 별자리’ ‘핸드글라이더 만들기’ ‘빙글빙글 태양계 모빌’ ‘망원경으로 본 태양’ 등 프로그램을 운영했다. 천문우주과학관 즐기기는 지난 3월 새 단장을 마친 코스모스관 관람, 천체투영실 관람, 사이언스 매직쇼 프로그램으로 꾸며졌다.

이날 노원천문우주과학관을 찾은 오 구청장은 어린이들과 함께 코스모스관 관람, VR 우주 체험 등을 몸소 경험하며 즐거운 시간을 보냈다.

오승록 노원구청장은 “이번 페스티벌은 우주의 신비함을 도심 속에서 관찰할 수 있는 좋은 기회이자 추억거리가 될 것”이라며 “노원천문우주과학관을 방문해 다양한 천문과학 프로그램을 경험해 보길 바란다”고 말했다.

