[아시아경제 이동우 기자] 가상화폐 비트코인이 17일 오전 7900만원대에서 거래되고 있다.

국내 가상화폐 거래소 빗썸에 따르면 이날 오전 8시30분 현재 1비트코인은 7927만원을 기록했다.

같은 시간 다른 거래소 업비트에서 1비트코인은 7943만원이다.

가상화폐는 주식과 달리 거래소 단위로 거래 가격이 매겨지기 때문에 같은 종류의 가상화폐라도 거래소에 따라 가격에 다소 차이가 있다.

비트코인에 이어 가상화폐 시총 2위인 이더리움은 전일 오전 빗썸과 업비트에서 모두 320만원대 신고가를 기록한 뒤 현재 각 312만5000원, 313만6000원에 거래되고 있다.

