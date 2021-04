[위클리中企]시몬스 침대·소다·에싸

[아시아경제 김종화 기자]수면 전문 브랜드 시몬스 침대가 '시몬스맨션' 창원과 안산점을 개점했고, 프리미엄 컨템포러리 슈즈브랜드 소다(SODA)는 한국마케팅협회가 주관하는 '2021 제9회 대한민국마케팅대상 디지털고객만족도(HTHI) 구두부문'에서 1위를 수상했다. 또 프리미엄 패브릭 소파 에싸는 항균력 99.9%의 바이러스 잡는 친환경 소파를 출시했다.

시몬스 침대, '시몬스맨션' 창원점·안산점 개장

수면 전문 브랜드 시몬스가 '시몬스맨션' 창원점과 안산점을 개장했다. 시몬스맨션은 시몬스 침대 본사가 임대료, 관리비, 인테리어 비용, 진열 제품 등 매장 운영에 필요한 제반 사항을 100% 지원하는 매장이다. 대리점주에게는 비용에 대한 부담 없이 매장 운영과 제품 판매에 집중할 수 있는 환경을 조성해 주고, 소비자에게는 일관성 있는 양질의 서비스를 제공하는 시몬스 침대의 선도적인 프로그램이다.

시몬스맨션 창원점은 경남 창원시 상남동 일대에 자리잡아 롯데백화점, 이마트 등 대형 쇼핑 시설과 창원 시청, 상남시장 등이 모여 있어 풍부한 배후수요 확보가 기대된다. 매장 주변에는 삼성디지털프라자 창원본점, LG 베스트샵 상남본점 등 대형 가전매장이 밀집해 있어 이사 및 혼수 준비 고객의 방문이 이어질 것으로 예상된다.

시몬스맨션 안산점은 유동인구가 많은 지하철 4호선 상록수역 인근에 자리 잡았다. 매장 주변은 LG베스트샵 상록수점, 롯데하이마트 상록수점 등 대형 가전 매장이 밀집된 핵심 상권으로 이사 및 혼수를 준비하는 고객 유입력이 우수하다. 안산 지역을 관통하는 영동고속도로와 서해안고속도로와 인접한 안산, 시흥, 의왕, 화성, 군포 지역의 수요까지 폭넓게 아우를 전망이다.

시몬스맨션 창원점과 안산점에서는 오픈을 기념해 구매 금액에 따라 시몬스 정품 침구를 증정하는 이벤트를 진행한다. 사은품은 한정 수량으로 선착순 제공되며, 사은품 소진 시 이벤트는 조기 종료될 수 있다.

결혼을 준비하는 예비 부부들을 위한 '웨딩 프로모션'도 진행 중이다. 여유로운 수면 환경에 필수적인 대형 프리미엄 매트리스를 최대 18% 할인된 가격에 만나볼 수 있다. 특정 프레임 및 룸 세트는 최대 30%, 신제품 프레임과 소파, 테이블 등도 10% 할인된다.

소다, 2021 디지털고객만족도(HTHI) 구두부문 1위 수상

프리미엄 컨템포러리 슈즈브랜드 소다(SODA)는 한국마케팅협회가 주관하는 '2021 제9회 대한민국마케팅대상 디지털고객만족도(HTHI: Heart to Heart Index) 구두부문'에서 1위를 수상했다.

디지털고객만족도(HTHI)는 SNS를 활용한 고객과의 소통 능력을 △활동성 △충성도 △공감성 △쌍방향성 △확산성 등 양적, 질적 개념으로 구분해 측정한 평가 지수다. 디지털이 중심인 최근 경영환경에서 기업이 얼마나 고객과 소통하고 긍정적인 영향을 미치는지를 수치로 나타내 향후 시장 경쟁력을 예측하기 위해 마련됐다.

이번 조사는 소비자의 실생활과 밀접한 90개 산업군의 328개 기관 및 기업을 대상으로 진행됐다. 조사 대상의 △블로그 △페이스북 △트위터 △인스타그램 △유튜브 등 SNS 채널별 데이터를 취합한 후 평가모델에 반영해 산업군별로 순위를 산정하는 방식이다.

소다는 2014년 이후 두 번째로 1위에 선정된 것으로, 고객과의 소통을 확대하기 위한 꾸준한 노력이 반영된 결과다. 소다는 기존에 긍정적인 평가를 받았던 인스타그램은 물론, 블로그, 페이스북 채널을 강화해 전년 대비 높은 점수를 받았다. 또, 여러 홍보 채널에서 브랜드 소식과 제품 정보를 공유하고, 실생활에 유용한 신발 관리·스타일링 팁 등 다양한 콘텐츠를 제공해 디지털 환경에서의 고객 만족 향상을 이끈 점이 좋은 평가를 받았다.

소다 관계자는 "SNS가 소비자와 가장 밀접하고 쉽게 소통할 수 있는 채널인 만큼, 패션업계에서도 이를 활용한 디지털 커뮤니케이션 활동이 더욱 중요해지고 있다"면서 "앞으로도 소다는 이러한 흐름에 발맞춰, 차별화된 콘텐츠와 활발한 SNS 활동으로 고객들과 실시간으로 소통하며 공감대를 형성하는 기업이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

프리미엄 패브릭 소파 에싸, 항균력 99.9% 바이러스 잡는 친환경 소파 공개

프리미엄 패브릭 소파 브랜드 에싸가 항균력 99.0%의 친환경 소파를 공개했다. 에싸는 국내 공인 인증기관(FITI) 항균 기능성 테스트에서 99.9% 항균력을 인증 받았다. 인체에 유해한 황색포도상구균, 페렴막대균 등의 균주를 카시미라 패브릭에 투입한 결과, 18시간 후 균이 99.9% 사라졌다.

항균도 인증과 함께 섬유 원료, 중간 제품 등 모든 가공 단계에서 100가지 이상의 유해 물질 검사를 거친 제품에 부여하는 오코텍스 스탠다드 100인증도 받았다. 북유럽산 자작나무를 사용한 친환경 목재, E0 등급 천연재료의 안전한 접착제, 세균 증식을 억제하는 항균 화이버로 소비자와 환경 모두를 생각한 소파를 만들고 있다.

에싸는 항균도 인증 결과와 함께 카시미라 패브릭으로 만들어진 신제품 아미르와 엠마 소파를 공개했다. 아미르 소파는 스윙 기어를 적용한 등받이로 소파의 깊이를 자유자재로 조절하며 830㎜의 깊이로 소파를 더 넓고 여유롭게 사용할 수 있다. 구스가 내장된 등받이는 최상의 착석감을 제공하며 마이크로화이버가 내장된 쿠션을 함께 제공해 소파 위의 공간을 더욱 포근하게 연출할 수 있게 했다.

에싸의 인기 시리즈 엠마 소파는 곡선과 직선의 라인이 조화로운 모던한 디자인으로 거실 인테리어를 특별하게 완성시킨다. 스윙 방식의 기능성 등받이는 930㎜의 깊이로 조절이 가능해 편하게 기대어 앉거나 등받이를 뒤로 보내 좌방석을 더 넓게 사용할 수도 있다. 팔걸이에는 유압식 기어가 적용되어 물리적 압력에 의해 내려간 후 다시 올려도 고정할 수 있어 사용자의 몸에 맞춘 편안한 휴식을 제공한다.

한편, 에싸는 신규 니팅 패브릭 리코, 리브 패브릭을 런칭하며 온라인 단독 런칭 기념 프로모션을 진행한다. 이외에도 봄을 맞이해 백화점 특별 이벤트 '에싸에 설레봄', '벚꽃 소파' 프로모션 등 다양한 이벤트와 구매 혜택을 제공한다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr