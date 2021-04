[아시아경제 이정윤 기자] CJ CGV CJ CGV 079160 | 코스피 증권정보 현재가 26,700 전일대비 100 등락률 +0.38% 거래량 137,887 전일가 26,600 2021.04.16 15:30 장마감 관련기사 코로나에 죽쑤고 OTT 치이는 극장가“왓챠 독점작을 CGV에서” 왓챠, CGV 14곳에 '왓챠관' 개관“영화-유료방송-OTT 시청데이터 통합” LGU+ '미디어 데이터 얼라이언스' 출범 close 는 운영자금과 채무상환자금 조달을 위해 3000억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 후순위 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 16일 공시했다.

표면이자율은 1.00%, 사채만기일은 2051년 6월 8일이다

