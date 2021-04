[아시아경제 이정윤 기자] 서울반도체 서울반도체 046890 | 코스닥 증권정보 현재가 19,450 전일대비 350 등락률 +1.83% 거래량 1,107,558 전일가 19,100 2021.04.16 15:30 장마감 관련기사 코스닥 뛰자 중소형주 펀드도 날았다서울반도체, 1분기 매출액 전년 동기 대비 28.3%↑[e공시 눈에 띄네]코스닥-12일 close 는 자기주식 3만331주를 4억5739만7500원에 처분하기로 결정했다고 16일 공시했다. 처분 목적은 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부이며 처분 예정 기간은 2021년 5월 7일이다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr