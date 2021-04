오성첨단소재, 100억원 규모 CB 발행

[아시아경제 이정윤 기자] 오성첨단소재 오성첨단소재 052420 | 코스닥 증권정보 현재가 4,080 전일대비 25 등락률 -0.61% 거래량 1,370,739 전일가 4,105 2021.04.16 15:30 장마감 관련기사 오성첨단소재, 검색 상위 랭킹... 주가 0.24%"어서 빨리 받아가세요" 좋은 정보 금방 사라져요“빨리 받아가세요” 시간이 많지 않아요 close 는 운영자금 조달을 위해 100억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 16일 공시했다.

전환가액은 4168원이고 전환청구기간은 2022년 5월 7일부터 2024년 4월 7일까지다. 만기이자율은 2%다. 사채만기일은 2024년 5월 7일이다. 대상자는 한국채권투자자문이다.

