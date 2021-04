"편의점 조리빵도 프리미엄 열풍" 이마트24, 고급 핫도그·샌드위치 강화

"밥 대신 빵, 일명 '빱' 찾는 고객 증가…프리미엄 조리빵 인기"

2000원대 조리빵 지속 확대…"프리미엄 상품 늘려 차별화"



[아시아경제 김유리 기자] 이마트24가 밥 대신 빵을 찾는 이들이 늘어난 가운데 프리미엄 조리빵 인기가 높아지면서 해당 상품군 강화에 나섰다.

이마트24는 프리미엄 샌드위치 등 3000원 이상 조리빵 매출이 지난해 하반기 직전해 같은 기간 대비 55% 늘었다고 18일 밝혔다. 올해 1분기엔 117% 증가했다.

같은 기간 1000~2000원대 일반 조리빵 매출은 각각 10%, 30%대 증가율을 기록한 것을 감안하면 비교적 비싼 프리미엄 상품에 대한 수요가 늘어난 것이다. 출근한 직장인들이 코로나19로 인해 사람들로 붐비는 곳 대신 혼자, 간편하면서도 맛있게 즐길 수 있는 프리미엄 샌드위치를 구매한 것으로 이마트24는 해석했다.

오피스상권만 확인한 결과 올해 1분기 프리미엄 조리빵 매출은 189% 증가하며, 전체 매장 증가율보다 72%포인트 높게 나타났다. 코로나19 발생 이전인 2019년 프리미엄 조리빵 매출 증가율이 2018년 대비 20%대였던 것과 비교하면 폭발적인 성장세다.

이마트24는 "이같은 구매 트렌드에 맞춰 프리미엄 조리빵을 강화하고 있다"며 "일반 2000원대 조리빵을 지속 출시하면서 기존에 없었던 프리미엄 상품 역시 확대하고 있다"고 말했다. 이마트24는 이달 초 '시그니처 오리지널 핫도그'를 출시했다. 시그니처 핫도그는 쟌슨빌 소시지와 브리오슈 번을 사용했다. 빵이 눅눅해 지는 것을 방지하기 위해 별도로 담겨있는 다진 피클과 양파, 케첩, 허니머스터드 소스를 사용해 고객이 직접 만들어 먹을 수 있도록 개발됐다. 가격은 4300원이다.

베이글에 집중한 정통 베이글 샌드위치 2종도 선보였다. 이마트24가 3월 말 출시한 프리미엄 상품으로 미국 정통 베이글 업체인 '아인슈타인'의 베이글을 사용해 쫄깃한 식감과 감칠맛을 살려냈다. '아몬드크림치즈 베이글 샌드위치'는 필라델피아크림치즈와 플레인 치즈크림, 구운 아몬드를 배합한 크림치즈소스와 슬라이스 치즈, 마요네즈로 토핑했다. '베이컨 에그치즈 베이글 샌드위치'는 플레인 베이글에 홀그레인 마요소스, 에그프라이, 구운베이컨, 슬라이스 치즈로 맛을 냈다. 가격은 각각 3900원이다. 베이글샌드위치 2종은 4월 한 달 간 모닝세트로 판매한다. 아메리카노와 함께 구매 시 20% 할인받을 수 있다.

이 밖에도 에그쉬림프샌드위치, 피크닉 샌드위치 등 다양한 프리미엄 샌드위치를 판매 중이다. 손주현 이마트24 프레시푸드팀 바이어는 "오피스상권을 중심으로 혼자 간편하고 맛있게 즐길 수 있는 먹거리를 찾는 고객들이 늘면서 이같은 전략적으로 확대할 계획"이라며 "맛을 차별화할 수 있는 다양한 상품을 고민하고 개발해 나가겠다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr