'복지 시장' 자처한 오세훈 "시민의 삶과 질 끌어올리겠다"

[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장이 복지 시장을 자처했다.

16일 오 시장은 서울시 사회복지 관련 직능단체장들이 참석하는 간담회를 열고 "시민 여러분은 저를 디자인 시장이라고 기억하지만 사실 디자인 시장은 그 전 시장이 안 하던 일을 했기 때문"이라며 "지난 임기 5년 동안도 복지 시장임을 자부했고 다시 일하게 되더라도 복지 시장이 되겠다고 생각했다"고 밝혔다.

일선 현장과 호흡을 맞춰 시민의 삶의 질을 끌어 올리겠다고 덧붙였다. 오 시장은 "선출직 행정을 하는 사람에게 존재의 이유가 있다면 시민 여러분의 삶과 질을 끌어올리는 것"이라며 "복지와 돌봄 영역에서 활동하는 분들과 호흡을 맞추고 이를 행정에 접목하는 것이 서울시장이 해야 할 중요한 일"이라고 강조했다.

이어 오 시장은 "제가 이른 시일 내에 이런 자리를 마련하겠다고 말씀드렸는데 사실 그 때는 좀 자신이 없었다"면서 "다시 뵙겠다고 몇 군데서 약속을 했는데 이번이 그 약속을 지킨 첫 모임"이라고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr