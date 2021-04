동양생명, '코로나19 대응 유공' 행정안전부장관 표창 수상

생활치료센터 제공, 취약계층 방역물품 지원 등

코로나19 확산 방지 공로 인정

[아시아경제 기하영 기자]동양생명은 '코로나19 대응 유공' 행정안전부장관 표창을 수상했다고 16일 밝혔다. 코로나19 확산방지를 위해 생활치료센터 제공, 취약계층 대상 방역물품 지원 등 국가 위기 극복에 이바지한 점을 높이 평가 받았다.

동양생명은 지난해 초 코로나19 집단 감염으로 대구·경북지역이 극심한 피해를 입자 해당 지역 내 의료진의 처우 개선을 위해 회사와 임직원이 약 1억5000만원의 성금을 모아 사회복지공동모금회에 전달하고 대구 소재 유치원들의 긴급 방역 활동도 지원했다.

또 코로나19 환자의 병상 확보에 도움을 주고자 산하 연수원인 '동양인재개발원'을 생활치료센터로 제공했으며, 소상공인을 위해 지난해 3월부터 현재까지 50~20%의 임차료를 감면, 정부의 착한 임대인 운동에 동참해왔다.

이 외에도 코로나19 확진 가족의 보험료 및 보험계약대출이자 납입 유예 지원, 서울지역 내 취약계층을 위한 방역물품 전달 등 코로나19 감염 예방을 위한 지원 사업을 펼쳤다.

동양생명 관계자는 "앞으로도 '고객 건강과 행복을 지키는 수호천사'로서의 역할을 고민하고, 진정성 있게 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 실행할 것"이라고 말했다.

