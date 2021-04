[아시아경제 이관주 기자] 서울 서대문구 미근동 경찰청 청사에서 근무하는 장비담당관실 소속 경찰관 1명이 16일 코로나19 확진 판정을 받았다.

경찰청은 해당 직원이 근무한 청사 6층 사무실을 폐쇄하고 방역 조치했다. 경찰청은 해당 층 출입 자제와 함께 방역 수칙 준수를 당부했다.

