종근당 '나파벨탄', 코로나19 치료제로 임상 3상 승인

중증 고위험군 환자 600명 대상 진행

[아시아경제 김지희 기자] 종근당은 식품의약품안전처로부터 코로나19 치료제로 개발 중인 ‘나파벨탄(나파모스타트)’의 임상 3상 계획을 승인받았다고 16일 밝혔다.

이번 임상 3상은 중증의 고위험군 환자 약 600명을 대상으로 국내는 서울대병원을 비롯한 10여곳 이상의 기관에서 진행한다. 종근당은 임상 환자를 신속하게 모집하기 위해 유럽, 브라질, 러시아, 인도 등에서 글로벌 임상도 추진할 예정이다.

종근당은 지난해 러시아에서 코로나19 중증 환자 104명을 대상으로 나파벨탄의 임상 2상을 진행했다. 이 결과를 바탕으로 식약처에 조건부 허가도 신청했다. 하지만 당시 식약처는 2상 결과만으로는 코로나19 치료 효과를 인정하기에 충분하지 않다는 이유로 치료효과를 확증할 수 있는 추가 임상이 필요하다는 의견을 내놨다.

종근당 관계자는 “중증의 고위험군 환자를 위한 코로나19 치료제가 없는 상황에서 대규모 임상 3상을 통해 나파벨탄의 치료효과를 입증할 계획”이라며 “국내외에서 신속하게 임상을 진행해 나파벨탄이 코로나19 치료제로 공급된다면 코로나19로 인한 사망률을 낮추는 데 기여할 수 있을 것”이라고 말했다.

