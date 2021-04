[아시아경제 임혜선 기자] 생활뷰티기업 애경산업의 클렌징 전문 브랜드 포인트가 '마사지 크림 클렌저'를 16일 출시했다.

포인트 마사지 크림 클렌저는 다시마, 바다포도 추출물 등으로 이루어진 그린 마일 추출물과 콜라겐을 복합 성분화한 ‘그린콜라겐 캡슐’을 함유해 클렌징과 피부 관리에 도움을 주는 제품이다.

포인트 마사지 크림 클렌저는 그린콜라겐 캡슐을 함유한 크림 제형이 롤링 마사지를 통해 오일로 변하며 노폐물과 메이크업을 녹이고, 물과 만나면 거품으로 변해 마무리 세정까지 도와줘 세안과 피부 마사지 효과를 준다고 회사 측은 설명했다.

포인트 마사지 크림 클렌저는 마사지 크림 클렌저 본품 4개, 스파츌라 1개, 마사지 크림 클렌저 샤쉐 2개 등으로 구성됐다. 가격은 7만9000원이다. 제품은 20일 화요일 오전 6시 현대홈쇼핑에서 첫 판매 방송을 시작한다.

