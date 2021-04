웨이브, 오리지널 예능 ‘반전의 하이라이트’ 독점 공개

윤두준·양요섭·이기광·손동운 전역 후 첫 완전체 리얼리티

[아시아경제 구은모 기자] 온라인동영상서비스(OTT) 웨이브(wavve)는 16일 그룹 하이라이트의 단독 리얼리티 예능 '반전의 하이라이트'를 독점 공개한다고 밝혔다.

반전의 하이라이트는 윤두준, 양요섭, 이기광, 손동운으로 구성된 하이라이트가 2박3일간 캠핑카 여행을 떠나 낮에는 게임을, 밤에는 멤버들만의 시간을 보내는 리얼리티 예능이다. 최근 전역한 하이라이트 멤버들이 완전체로 모인 첫 예능인만큼 멤버들의 예능 적응기와 새로운 도전을 기대하는 팬들에게 뜨거운 반응을 얻고 있다. 총 12회로 구성된 반전의 하이라이트는 매주 금요일 오전 11시 본편이 2회씩 순차 공개되고, 다음 날에는 부가 영상 클립이 공개된다.

웨이브는 지난해 5월 '레벨업-아슬한 프로젝트'를 시작으로 '소년멘탈캠프', 'M토피아' 등 아이돌 오리지널 예능 타이틀을 독점 서비스한 바 있다. 반전의 하이라이트는 올해 첫 선을 보이는 웨이브 오리지널 아이돌 예능이다.

임창혁 웨이브 국내편성사업부 책임매니저는 "웨이브 아이돌 예능 콘텐츠는 방영 기간 동안 작품당 순 시청자 수가 평균 50만명을 기록할 정도로 높은 시청량을 기록하고 있다"며 "오는 5월에도 오리지널 아이돌 예능을 추가로 공개할 예정"이라고 밝혔다.

