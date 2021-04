홈플러스, 봄 신상품 최대 50% 할인…90여개 브랜드 참여

[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 16일 입점 쇼핑몰 중 패션, 잡화, 리빙, 아웃도어 브랜드의 봄 신상품을 최대 50% 할인 판매한다고 밝혔다.

이번 행사는 봄을 맞아 새로운 패션 아이템 및 집 단장용 상품을 마련하는 고객들을 겨냥해 전국 70여개 점포, 90여개 브랜드에서 진행한다.

더드림데이 행사에서는 오는 18일까지 탑텐, 에잇세컨즈, 반에이크, 미샤 등 60여 개의 패션과 잡화 브랜드의 상품을 최대 50% 할인 판매한다. 홈플러스 강서점, 금천점, 영등포점 등 해당 브랜드가 입점한 53개 점포에서 진행하며 행사카드로 7만원 이상 구매하는 고객에게는 5000원 홈플러스 쇼핑몰 이용권도 증정한다.

홈리빙 대전도 진행한다. 모던하우스, 일룸, 아르페지오, 이브자리 등 가구, 소품, 이불 등 각종 생활용품을 판매하는 브랜드의 상품을 할인 판매한다. 오는 28일까지 전국 70개 점포에서 진행하며 행사카드로 단일 브랜드에서 8만원 이상 구매하는 고객에게 5000원 즉시 할인 혜택까지 제공한다.

아웃도어 의류 브랜드도 오는 21일까지 최대 50% 할인가에 선보인다. 이번 행사에는 레드페이스, 마운티아, 콜핑, 웨스트우드 등 브랜드가 참여했다.

홈플러스 관계자는 “따뜻한 봄을 맞아 계절 의류나 집안 분위기를 바꾸기 위한 아이템을 마련하는 고객이 늘어남에 따라 이번 행사를 마련했다”며 “홈플러스 몰을 이용하면 유명 브랜드 상품을 보다 저렴하게 구매할 수 있는 기회가 될 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr