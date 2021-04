대교, 쿠팡플레이에 교육·키즈 콘텐츠 독점 공급

[아시아경제 이준형 기자] 대교는 쿠팡의 동영상 스트리밍 서비스 '쿠팡플레이'에 키즈 및 교육 콘텐츠를 독점 제공한다고 16일 밝혔다. 쿠팡의 유료 멤버십인 와우 회원들에게는 무료로 제공된다.

대교는 쿠팡플레이에 마련된 브랜드관에서 학습 콘텐츠를 비롯해 동화, 동요 등 약 2900개의 키즈 콘텐츠를 선보인다. 대교 브랜드관에서 ▲'눈높이' 학습 콘텐츠 ▲'상상키즈' 독서 콘텐츠 ▲'뽀뽀뽀 친구친구' 등의 콘텐츠를 찾아볼 수 있다.

특히 교육 분야는 써밋 수학 등 기존 눈높이 회원에게 제공되는 인기 학습 콘텐츠를 동일하게 제공한다. 홈스쿨링, 자기주도학습, 교과 내신 대비 등의 학습 도구로 활용 가능하다는 게 회사의 설명이다.

대교 관계자는 "쿠팡플레이에서 대교만의 교육 노하우에 기반한 양질의 콘텐츠를 더 많은 고객들에게 선보일 수 있게 됐다"면서 "계속 콘텐츠를 개발해 고객들이 원하는 디지털 교육·키즈 서비스를 선보이겠다"고 말했다.

