文대통령 "세월호 기억으로 가슴 아픈 4월"

SNS에 세월호 추모 메시지…"진실만이 비극을 막고 생명이 소중한 사회 앞당겨 줄 것"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 16일 소셜네트워크서비스(SNS) 메시지를 통해 "세월호의 기억으로 가슴 아픈 4월"이라고 밝혔다.

문 대통령은 "아이들이 밤하늘의 반짝이는 별이 된 지 7년이 됐다. 살아 우리 곁에 있었다면 의젓한 청년이 되어있을 아이들을 생각하니, 짧지 않은 시간이다. 미안한 마음 여전하다"고 전했다.

특히 문 대통령은 "진실만이 비극을 막고, 생명이 소중한 사회를 앞당겨줄 것"이라고 강조했다.

문 대통령은 "지난해 국회에서 ‘사회적참사 진상규명특별법’ 개정안과 특검이 통과되어 진실에 한 걸음 더 다가갈 수 있는 계기가 마련됐다"면서 "‘사회적참사 특별조사위원회’를 통해 성역 없는 진상 규명이 이루어지도록 끝까지 챙기겠다"고 다짐했다.

문 대통령은 "지난 12일, 기억을 넘어 희망을 품는 ‘4·16민주시민교육원’이 문을 열었다. 오는 6월에는 ‘해양안전체험관’이 본격 운영되고, 12월에는 ‘국민해양안전관’이 준공된다. 모두 아이들이 우리에게 남겨 준 것"이라며 "‘4·16생명안전공원’과 ‘국립안산마음건강센터’ 역시 귀중한 마음으로 마무리하겠다"고 말했다.

문 대통령은 "슬픔에 함께하고, 고통에 공감하면서 우리는 진실에 다가가고 있다. 지금의 위기도, 언제 닥칠지 모를 어떤 어려움도 우리는 이겨낼 것"이라며 "‘나라다운 나라’를 만들어보자는 국민들의 외침, 잊지 않고 있다. 안전한 나라를 위해 오늘도 아이들을 가슴에 품어본다"고 덧붙였다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr