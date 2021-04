'노하우가 경쟁력'‥경기도, '중·장년 일자리 박람회' 연다

5. 31 ~ 6. 25 구인·구직자 온라인 면접

[아시아경제 라영철 기자] 경기도가 노하우 갖춘 중·장년의 취업과 채용 기업을 지원한다.

16일 도에 따르면 만 40세 이상 65세 미만 고용 시장에 활력을 불어넣기 위해 도와 일자리재단이 '2021년도 1차 중장년 일자리 박람회(온라인)'를 오는 5월 31일부터 6월 25일까지 연다.

임금 체불 사업장과 정부지원금을 부정하게 신청 또는 받은 기업, 산재보험 미가입 사업장 등은 참여할 수 없다.

5개 우수기업을 선착순으로 선발해 기업과 채용 조건을 홍보할 수 있는 실시간 채용박람회 유튜브 채널 '잡아바TV'에 참여할 기회를 준다.

박람회에 참여한 구직자를 채용하면 해당 기업에 고용 1인당 20만 원(1개 기업당 5인 제한)의 채용장려금도 지원할 예정이다.

박람회 참여 희망 기업은 경기도일자리재단 홈페이지를 통해 이날부터 5월 21일까지 이메일을 통해 접수하면 된다.

