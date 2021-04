유동균 마포구청장 ‘예방접종센터’ 옆에 현장구청장실 운영한 까닭?

마포구민체육센터 3층에 마련, 첫날 구민 195명 접종 마쳐...접종 전 과정 사전 모의훈련 거쳐 현장구청장실 함께 운영

[아시아경제 박종일 기자] 마포구(구청장 유동균)가 마포구민체육센터에 ‘코로나19 예방접종센터’를 마련, 15일부터 운영에 나섰다.

유동균 마포구청장은 이날 코로나19 예방접종센터 자원봉사자로 나서 휠체어를 끄는 등 땀을 흘렸다.

마포구민체육센터 3층에 1490㎡ 규모로 설치된 마포구 예방접종센터는 원활한 접종을 위해 대기실, 예진실, 접종실, 관찰실 등의 공간을 갖추고 있다.

구는 우선 75세 이상 어르신, 노인시설 거주 이용·종사자 등 1만9500여명을 대상으로 화이자 백신 접종을 실시하게 된다.

접종 첫날인 15일은 구민 총 195명의 접종을 마쳤으며, 향후 백신 수급량을 고려해 1일 최대 600명까지 확대할 예정이다.

구는 지난 9일 백신 접종에 차질이 없도록 실제 접종 상황을 가정한 모의 훈련을 사전에 시행해 센터 운영 전 과정을 살핀 바 있다.

아울러 구는 예방접종센터 운영 기간 동안 현장에서 주민 목소리에 더욱 귀기울이기 위해 센터 내에 현장구청장실을 설치해 운영한다.

백신 접종을 위해 센터에 방문하게 될 구민의 다양한 의견을 반영해 열린행정을 구현하려는 취지다.

평소 소통을 중시하는 유동균 마포구청장의 아이디어로 구민이 느끼는 사소한 불편사항에서부터 지역 현안문제에 이르기까지 구민 중심의 제안사항을 다루고 해결하려고 한다.

운영 첫날 현장구청장실에 머물며 수시로 구민 접종을 도운 유 구청장은 앞으로 현장에서 이뤄질 구민과의 만남에 대한 기대감을 드러내기도 했다.

유동균 마포구청장은 “구민이 안전하고 신속한 백신 접종을 마칠 수 있도록 행정력을 총동원할 계획”이라며 “본인의 백신 접종 시기가 오면 안심하고 접종에 응해 코로나19 극복에 동참해 주시길 바란다”고 말했다.

