北, 日 오염수 방류결정 비판…"당장 철회해야"

[아시아경제 류태민 기자]북한이 일본의 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류 결정을 공개적으로 비판하며 이를 철회할 것을 촉구했다.

조선중앙통신은 15일 '인류의 생존을 위협하는 용납 못 할 범죄' 제목의 논평을 통해 "일본이 세계적인 악성 전염병 사태로 고통을 겪는 인류에게 새로운 대재난을 몰아오려 하고 있다"며 "해양 방류 결정을 당장 철회해야한다"고 강조했다.

통신은 "오염수를 끝끝내 방류하는 경우 엄청난 양의 위험물질은 세계적으로 흐름이 빠른 후쿠시마 연안에서 수십 일 내에 태평양 대부분 수역으로 퍼지게 된다"며 "더욱이 일본과 바다를 사이에 두고 있는 우리나라(북한)에 있어서 일본 방사능 오염수 방류는 인민의 생명 안전과 관련된 중대한 문제가 아닐 수 없다"고 우려했다.

이어 "(오염수 방류는) 인류의 건강과 안전, 생태환경을 엄중히 위협하는 용납 못 할 범죄"라며 "일본의 행태는 저 하나의 이익을 위해서라면 인류를 위협하고 전 지구의 생태환경을 파괴하는 장본인, 희세의 파렴치한으로서의 본색을 다시금 적나라하게 드러내 보였다"고 비판했다.

일본이 지난 13일 원전 오염수 방류를 결정한 이후 북한이 관영매체를 통해 입장을 밝힌 것은 이번이 처음이다. 다만 이번 논평에 미국에 대한 언급은 없었다.

