[아시아경제 임혜선 기자]도미노피자가 프리미엄 피자 방문 포장 35% 할인 쿠폰을 제공하는 이벤트를 오는 27일까지 실시한다고 15일 밝혔다.

도미노피자는 홈페이지 가입 고객인 온라인 마니아 회원을 대상으로 모든 프리미엄 피자 방문 포장 주문 시 35% 할인 쿠폰을 제공한다.

