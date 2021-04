동명대, 학생-교수-기업 대상 릴레이 창업사업설명회 열어

사회맞춤형 LINC+ 육성사업단 창업교육센터, 지난 6일에 이어 13일 개최

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대는 지난 13일 남구청년창조발전소에서 대대적인 창업 사업 설명회를 열었다.

동명대 사회맞춤형 산학협력 선도대학(LINC+) 육성사업단(단장 신동석) 창업교육센터는 지난 4월 6일에 이어 이날 교수-학생-스타트업기업 등을 대상으로 설명회를 진행했다.

스타트업 기업을 대상으로 창업 비교과 교육, 경진대회, 사업 계획 등도 설명하는 시간을 가졌다.

교수-학생 설명회는 참신하고 독창적인 우수 아이템을 발굴하는 창업동아리 모집과 창업문화 확산에 기여하고자 진행했다.

기업 대상 설명회는 올해 참여하는 창업동아리 학생들과 기업체 간의 다양한 프로그램 운영 계획에 대해 안내했다.

올해 창업동아리는 23개팀이 신청해 운영하고 있다.

LINC+사업 5차년도 사업(~2022년2월) 운영까지 상시 모집 예정이다.

동명대 창업교육센터는 ▲창업동아리 육성·발굴 ▲대내외 창업문화 확산 프로그램 ▲실전창업 교육프로그램 ▲창업아이템 고도화 프로그램 ▲글로벌 창업교류 프로그램 등 5가지 카테고리 프로그램을 운영하고 있다.

신동석 단장은 “학생들이 창업동아리를 통해 내실 있는 창업교육을 받고 누구나 창업에 도전할 수 있는 실전창업 환경 구축에 힘쓸 예정”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr