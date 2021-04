[포토]문석진 서대문구청장 '119 릴레이 챌린지' 동참

소방시설 중요성 알리고 가정에 소화기 설치 권장...'119'는 '집과 차량마다 소화기 구비합시다'란 의미 상징

[아시아경제 박종일 기자] 문석진 서대문구청장이 14일 구청 회의실에서 각 가정과 차량에 소화기 설치를 권장하는 ‘119 릴레이 챌린지’에 동참했다.

‘119’는 ‘하나(1)의 집과 차량마다 하나(1) 소화기와 화재감지기를 구비(9)하자’란 의미를 상징한다.

지난해 11월9일 제58회 소방의 날을 맞아 소방시설 중요성을 알리기 위해 시작, 소셜네트워크서비스(SNS)로 지목받은 사람이 챌린지에 참여한 뒤 다음 주자 3명을 지목하는 방식으로 이뤄지고 있다.

문 구청장은 유동균 마포구청장으로부터 지목을 받아 챌린지에 참여, 다음 주자로 종로, 구로, 강북구청장을 지명했다.

서대문구는 화재로 인한 인명 피해를 막기 위해 2012년부터 매년 안전 취약 가구에 소화기와 화재감지기를 지원하고 전기와 가스 안전 점검도 실시해 오고 있다.

