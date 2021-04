웅진씽크빅 ‘매쓰피드’, iF 디자인 어워드 UX 본상 수상

개인별 학습수준·취약점 분석하는 AI 연산학습 솔루션

웅진씽크빅은 인공지능(AI) 기반 연산학습 '매쓰피드'가 독일 'iF 디자인 어워드 2021' 사용자경험(UX) 부문 본상을 수상했다고 15일 밝혔다. 사진 = 웅진씽크빅 제공

[아시아경제 김희윤 기자] 웅진씽크빅은 인공지능(AI) 기반 연산학습 '매쓰피드'가 독일 'iF 디자인 어워드 2021' 사용자경험(UX) 부문 본상을 수상했다고 15일 밝혔다.

iF 디자인 어워드는 세계 3대 디자인 상 중 하나다. ▲제품 ▲패키지 ▲커뮤니케이션 ▲사용자경험(UX) ▲사용자 인터페이스(UI) 등 총 9개 부문에서 심미적 디자인, 혁신, 기능적 측면을 종합적으로 평가해 매년 최고의 디자인을 선정한다.

웅진씽크빅에 따르면 매쓰피드는 AI기술이 적용된 새로운 연산학습 솔루션이다. 머신러닝을 기반으로 개인별 학습수준과 취약점을 분석해 연산실력을 빠르게 키울 수 있도록 개발됐다.

특히 사용자경험을 강화해 손쉽게 문제를 풀고 학습에 집중할 수 있다. 복잡한 계산 과정도 스마트 디바이스에 직접 손으로 적어 간편하게 풀 수 있다. 학습자 편의에 따라 가로보기와 세로보기 변경도 가능하다는 게 웅진씽크빅 측의 설명이다. 매쓰피드는 AI학습 플랫폼인 '웅진스마트올'에 적용됐다.

정진환 웅진씽크빅 에듀테크연구소장은 “지루하게 느낄 수 있는 연산을 흥미롭게 느낄 수 있도록 디자인하고, AI를 적용해 학습효율을 높인 것이 좋은 평가를 받게 된 요인으로 보인다”며 “보다 편안하게 아이들이 학업에 집중할 수 있도록 AI기술과 사용자 중심 UX로 강화시켜 나가겠다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr