AK플라자, 분당점서 호주산 '크레이피쉬' 할인 판매

호주산 고품질 '크레이피쉬' 16일부터 30% 할인 판매

"분당점 식품관 리뉴얼 4주년 맞아 다양한 행사 진행"

[아시아경제 김유리 기자] AK플라자 분당점은 올해 처음으로 호주산 '크레이피쉬'를 활수산물 코너에 입고해 판매를 개시했다고 15일 밝혔다.

'크레이피쉬'는 외형은 랍스터를 연상시키지만 '세계에서 가장 큰 가재'다. 집게발이 없고 긴 수염이 있는 것이 특징이다. 과거 한 예능 방송에 소개된 후 지속해서 인기를 끌고 있다. 몸통과 다리에 속살이 가득 차 있고 씹을수록 단맛이 느껴지는 쫄깃한 식감이 강점으로 꼽힌다.

올해 처음으로 분당점 식품관 입고된 '크레이피쉬'는 전량 호주산이다. 상품성을 최상으로 평가 받는 중량을 엄선해 판매할 계획이다. 4월16일부터 분당점 식품관 리뉴얼 4주년을 맞아 이번에 입고된 '크레이피쉬'를 정상가 대비 30% 할인해 판매하는 프로모션도 진행한다.

한편 AK플라자 분당점 식품관은 2017년 대대적인 리뉴얼을 진행하고 명칭을 '분당의 부엌'으로 바꾼 바 있다. AK플라자 분당점은 오늘 4월16일부터 식품관 리뉴얼 4주년을 맞아 와인을 30~80% 할인해 판매하는 기획전 등 다양한 품목 할인 행사를 진행한다.

