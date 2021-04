기보-경기테크노파크, 러시아 첨단기술 이전 업무협약 체결

기술이전 및 맞춤형 보증지원으로 경기도 中企 혁신성장 견인

[아시아경제 김철현 기자] 기술보증기금(이사장 정윤모, 이하 기보)은 15일 경기테크노파크(원장 배수용)와 '경기도-러시아 기업간 기술협력 지원 및 상용화·고도화를 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약을 통해 경기테크노파크 경기러시아기술협력센터는 자체 발굴한 러시아 첨단 원천기술을 경기도 소재 중소기업으로 기술이전을 촉진하고 기보는 기술평가, 맞춤형 보증지원, 직접투자 등 종합 지원을 통해 경기도 중소기업의 혁신성장을 지원하기로 했다. 기보는 러시아와 기술협력을 희망하는 경기도 소재 기업을 대상으로 기술이전 및 사업화 컨설팅 서비스와 홍보 등 비금융서비스도 적극 지원할 계획이다.

남광일 기보 경기지역본부장은 "기보는 기술평가와 맞춤형 보증지원 등 다양한 중소벤처기업 지원제도를 운영하고 있다"며 "이번 협약을 계기로 러시아 첨단 원천기술의 경기도 소재 기업으로 기술이전을 통해 경기도 중소기업의 경쟁력 제고 및 혁신성장과 지역경제 활성화를 적극 지원하겠다"고 말했다.

