롯데백화점, 캠핑용품 매출 상승…다양한 할인 행사

[아시아경제 임춘한 기자] 따뜻한 날씨와 함께 야외 활동을 즐기는 이들이 늘어나면서 캠핑 용품 매출이 빠르게 상승하고 있다.

15일 롯데백화점은 지난달 1일부터 이달 14일까지 캠핑·트래킹 용품 매출이 지난해 같은 기간 대비 55% 늘었다고 밝혔다. 이런 수요를 반영해 롯데백화점 청량리점은 오는 16~22일 컬럼비아, 콜핑 등의 캠핑 의류를 최대 80%, 캠핑용품을 최대 60% 할인하는 캠프닉 페어를 연다.

관악점은 아웃도어 브랜드 블랙야크의 의류와 신발을 최대 70% 저렴하게 선보인다. 본점은 오는 18일까지 타이거, 콕스클, 마이베비 등의 텀블러를 최대 50% 싸게 내놓는다. 오는 16일에는 본점, 잠실점 등 수도권 16개 점포에서 한우와 돼지, 수입고기 전 품목을 반값에 판매하는 바비큐 행사를 진행한다. 롯데그룹 통합 온라인몰인 롯데온도 오는 18일까지 캠핑용품과 먹거리를 최대 40% 할인한다.

롯데백화점 관계자는 “최근 트렌드에 맞춰 다양한 캠핑 용품과 신규 브랜드를 선보이기 위해 노력하고 있다”며 “캠핑하기에 가장 좋은 시기인 봄을 맞아 대형 캠핑 행사들을 지속적으로 진행할 예정”이라고 말했다.

